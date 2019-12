Líderes de protestos na Colômbia convocam nova mobilização para a segunda

Os líderes dos protestos contra o presidente Iván Duque, na Colômbia, convocaram uma manifestação para a segunda-feira, após uma nova reunião fracassada com o governo.

"Ratificamos nossa convocação para todos colombianos irem às ruas na próxima segunda-feira às duas da tarde (16H00 de Brasília)", disse à imprensa Diogenes Orjuela, presidente da Central Unitária dos Trabalhadores (CUT), um dos principais sindicatos do país.

A convocação foi comunicada após Orjuela se reunir com representantes do governo para discutir 13 reivindicações que deram origem às manifestações contra Duque iniciadas em 21 de novembro.

A próxima mobilização vai ocorrer no mesmo dia da possível votação no Congresso de uma reforma tributária, que os promotores dos protestos rejeitam com o argumento de que ela alivia as empresas mais ricas e pune a classe média.