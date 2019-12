Quatro reféns nigerianos sequestrados em julho foram executados por jihadistas

Mais quatro dos seis reféns nigerianos sequestrados na Nigéria em julho passado por um grupo jihadista foram executados, anunciou nesta sexta-feira a ONG francesa Action Against Hunger, lembrando que uma quinta pessoa foi assassinada no fim de setembro.

Em 18 de julho, um funcionário da ONG francesa, dois motoristas e três membros da equipe do Ministério da Saúde do país africano foram sequestrados quando seguiam de carro pela estrada entre a capital do estado de Borno, Maiduguri e a cidade de Damasak , no norte da Nigéria. Um motorista morreu na emboscada.

O Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), ligado ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), publicou, logo após o sequestro, um vídeo do funcionário da ACF pedindo a libertação dos reféns. Os outros cinco prisioneiros - todos homens - estavam atrás dele.

O Iswap, uma facção do grupo armado Boko Haram, que se dividiu em 2016, é particularmente ativo nesta região isolada, perto do lago Chade e na fronteira com o Níger, onde realiza ataques há um ano contra as forças de segurança nigerianas.

A rebelião jihadista nessa área causou mais de 35 mil mortes e desalojou cerca de dois milhões de pessoas desde 2009.