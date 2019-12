Neymar processa o Barcelona para o pagamento de mais de EUR 3 milhões

O atacante brasileiro Neymar voltou a processar o Barcelona para demandar o pagamento de mais de três milhões de euros pelo último mês que passou no clube, informaram à AFP fontes jurídicas.

"É verdade que há uma nova demanda", disseram as fontes, acrescentando que foi protocolada "há algumas semanas".

"Solicita 3,2 milhões de euros relativos a um pagamento de julho de 2017", acrescentaram as fontes, confirmando uma informação antecipada pela edição online do jornal El Mundo.

O jornal afirma que o brasileiro entrou com "outro processo contra o clube pela falta de pagamento de uma parte de seu salário ao trocar o Barcelona pelo PSG".

Segundo o jornal de Madri, Neymar "argumenta que (o Barcelona) não paga o valor relativo a seu último pagamento como 'represália' por pleitear seu bônus de renovação".

O jornal El Mundo faz referência ao julgamento de 27 de setembro em Hospitalet de Llobregat, na região de Barcelona, pelo não pagamento do bônus milionário acertado antes de sua saída ao PSG.

O Barça e Neymar estabeleceram em 2016 o pagamento de um bônus pela renovação do contrato do astro brasileiro até 2021, de 64,4 milhões de euros brutos.

O Barcelona fez um primeiro pagamento de 20,75 milhões de euros, mas quando Neymar assinou com o PSG em agosto de 2017, após uma negociação recorde de 222 milhões de euros, o clube espanhol não pagou os restantes 43,65 milhões brutos.

Como resultado, a situação gerou uma dupla demanda por quebra de contrato: o Barcelona reivindicou de Neymar o reembolso do valor pago e uma indenização, enquanto o jogador solicitou o pagamento integral do bônus, o que foi estabelecido no julgamento de setembro, que ainda aguarda a sentença.