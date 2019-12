Suéter em que Papai Noel parece cheirar cocaína faz Walmart pedir desculpas

(foto: Reprodução/Internet) loja de departamento Walmart no Canadá teve que se desculpar publicamente por vender um suéter natalino em que mostrava um Papai Noel de olhos esbugalhados, em frente a uma mesa, com três listras brancas. teve que se desculpar publicamente por vender um suéter natalino em que mostrava umde olhos esbugalhados, em frente a uma mesa, com três listras brancas.





Marca parceira

Em pedido de desculpas, a empresa disse que na verdade, o produto era vendido por uma marca parceira no Walmart Marketplace — um portal no qual vendedores terceirizados podem disponibilizar produtos.





"Esse suéter, vendidos por terceiros no Walmart, não representa os valores do Walmart, e não tem espaço no nosso site. Nós removemos esses produtos do nosso estoque. Nós pedimos desculpas por qualquer ofensa não intencional que isso pode ter causado", disse um porta-voz da empresa ao Global News, no sábado (7/12).