Três mortos em ataque a tiros em Walmart em Oklahoma

Três pessoas foram mortas em um ataque a tiros na manhã desta segunda-feira em uma loja no Walmart em Duncan, Oklahoma, informou a imprensa citando a polícia local e uma patrulha rodoviária.

De acordo com a rede TNN, o chefe de polícia de Duncan, Danny Ford, disse que o tiroteio ocorreu fora da loja e o suspeito é um dos mortos.

As escolas da região foram temporariamente fechadas antes de receberem o aval da polícia local para voltar a funcionar, de acordo com um comunicado das Escolas Públicas de Duncan no Facebook.

O tiroteio ocorreu pouco antes das 10h00 (hora local) desta segunda-feira e dois homens e uma mulher morreram no incidente, informou a polícia.

Um atirador matou 22 pessoas em uma loja do Walmart em agosto em El Paso Texas, enquanto outra loja do Walmart no Mississippi foi palco de um tiroteio em julho, quando um funcionário insatisfeito matou dois colegas de trabalho e feriu um policial.

No tiroteio em El Paso, um atirador de 21 anos disse que lançou o ataque mortal em resposta ao que chamou de "invasão hispânica" do Texas.

O Walmart afirmou na sequência dos dois tiroteios dentro de suas lojas, com uma semana de distância entre um e outro, que limitaria as vendas de armas e munições.

A polícia de Fresno, Califórnia, disse que quatro pessoas foram mortas a tiros e outras seis ficaram feridas no domingo durante um tiroteio em uma reunião de amigos para assistir a um jogo de futebol.