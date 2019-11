Polícia peruana captura em Lima líder do Comando Vermelho

A polícia peruana capturou em Lima o líder do Comando Vermelho, que estava foragido da Justiça brasileira, informou nesta sexta-feira (29) a Direção de Investigação Criminal (Dirincri).

"O cidadão brasileiro José Luis Fonseca foi capturado em Lima na segunda-feira pela Polícia", disse à AFP um oficial da Dirincri.

Fonseca da Silva, conhecido como "Zé Luis", foi detido quando circulava em um mototáxi no populoso distrito limenho de Villa María de Triunfo, ao sul da capital, explicou a Polícia.

Custodiado por vários agentes, "Zé Luis" foi levado para a sede do Dirincri, onde está detido.

O líder do Comando Vermelho tinha uma ordem de captura internacional por tráfico de drogas e crime organizado.

Fonseca tinha fugido da Polícia brasileira em julho, quando era levado a uma audiência judicial.

Segundo a Polícia peruana, com "Zé Luis" foi encontrada pasta básica de cocaína e uma identidade peruana falsa no nome de Fernando Carrión Torres.

Originada no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho é uma das facções criminosas mais poderosas do país e compete com o PCC (Primeiro Comando da Capital), com base em São Paulo.