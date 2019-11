Equipes socorrem feridos no atentado a facadas (foto: DANIEL SORABJI /AFP)

O suspeito docometido nesta sexta-feira nafoi morto a tiros pelas forças de ordem e carregava um dispositivo explosivo falso, anunciou a polícia.

"O suspeito, um homem, foi ferido a tiros pelos oficiais armados da polícia de Londres e posso confirmar que o suspeito morreu no local", declarou à imprensa um responsável da polícia antiterrorista, Neil Basu.

"Também posso confirmar que (o ataque) é considerado como um ato terrorista", acrescentou.

Várias pessoas ficaram gravemente feridas no ataque com faca cometido por um homem na London Bridge, no centro de Londres, informou o prefeito da capital britânica, Sadiq Qhan.

"Confirmamos que várias pessoas ficaram feridas, algumas gravemente", disse Khan a jornalistas.

Autoridades afirmaram inicialmente que aparentemente cinco pessoas foram esfaqueadas, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas, e que um suspeito foi preso.

"Estamos lidando com um incidente na Ponte de Londres", afirmou a corporação em um comunicado. Segundo a emissora BBC, dois tiros foram disparados. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram carros de polícia e ônibus parados na ponte. O serviço de emergência britânico disse que enviou equipes ao local.

A Ponte de Londres foi cenário de um atentado em junho de 2017, quando três militantes atropelaram pedestres e depois atacaram outros em uma área próxima, matando oito pessoas. (Com agências internacionais).