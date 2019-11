Uruguai espera recontagem dos votos para definição do novo presidente

Mas a diferença de apenas 30.000 votos é inferior a dos votos 'observados', quando os eleitores votam em circuitos que não correspondem a eles (foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP ) Uruguai entrou em compasso de espera após o segundo turno domingo, que deixou o candidato opositor de centro-direita Luis Lacalle Pou à frente da apuração, mas aguardando a recontagem de votos para confirmar sua vantagem sobre o candidato governista Daniel Martínez. de espera após o segundo turno domingo, que deixou o candidato opositor de centro-direita Luis Lacalle Pou à frente da apuração, mas aguardando a recontagem de votos para confirmar sua vantagem sobre o candidato governista Daniel Martínez.

Após a primeira apuração, Lacalle Pou, 46 anos, líder do Partido Nacional, tem 48,71% dos votos, e Martínez 47,51%.

A lei estabelece que, nestes casos, o eleitor pode votar de forma "observada", para que depois a Corte verifique a existência do eleitor e o reinscreva no registro antes de validar o voto. Assim, a recontagem demanda mais tempo.

O cenário é adverso para Martínez. Após a apuração de 100% dos circuitos, ele precisa obter 91% dos votos observados, de acordo com a empresa de consultoria Enia, que analisa as estatísticas de votação.

O presidente da Corte Eleitoral, José Arocena, anunciou que a recontagem começará na manhã de terça-feira e terminará, no mais tardar, na sexta-feira.

Enquanto Martínez celebrou o resultado, ao lado de vários líderes da Frente Ampla, depois de uma campanha em que foi muito criticado dentro do próprio partido, Lacalle Pou criticou o candidato do governo por não reconhecer a derrota.

"Há formas de aceitar os resultados. Formalmente saberemos em poucos dias. Lamentavelmente o candidato do governo não nos ligou nem reconheceu o resultado que, do nosso ponto de vista, é irreversível", disse Lacalle Pou.

"Além de governar um país, queremos ter uma sociedade de paz e uma sociedade unida, completou, ao pedir paciência e prudência a seus partidários.

Lacalle Pou disse que o atual presidente, Tabaré Vázquez, ligou, ao contrário do candidato Martínez. Ele destacou o republicanismo do atual chefe de Estado.

"O presidente, como nós, vai ater-se ao que a Corte afirmará em poucos dias, que a 'coalizão multicolor' venceu a eleição de 24 de novembro", acrescentou o líder do Partido Nacional, em referência à aliança eleitoral estabelecida com partidos liberais, de direita e social-democratas.

Nesta segunda-feira, no Twitter, após as críticas por não ter reconhecido o resultado negativo na apuração, Martínez assinalou: "se for confirmado que ele (Lacalle Pou) é o eleito, vou pessoalmente cumprimentá-lo".

A votação apertada representou uma recuperação da Frente Ampla após os resultados do primeiro turno de 27 de outubro e mostrou um eleitorado dividido.

O Uruguai pode dar uma guinada após três mandatos consecutivos da Frente Ampla, uma coalizão de partidos de esquerda que reúne socialistas, comunistas, social-democratas, ex-guerrilheiros e economistas ortodoxos.

Em 15 anos de poder, a coalizão de esquerda aprovou o aborto em 2012, assim como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização da maconha em 2013.

Mas teve que enfrentar nos últimos anos o índice de desemprego de 9,5%, uma economia estagnada com persistente déficit fiscal de 4,9% do PIB, além do aumento de 45% no número de homicídios entre 2017 e 2018, em um país considerado seguro no contexto latino-americano.