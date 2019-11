Bolsonaro diz que irá à posse de Lacalle Pou no Uruguai se confirmada a vitória

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 25, que irá na posse presidencial no Uruguai se confirmada a vitória de Lacalle Pou. "Não está confirmada ainda a vitória. Acho que dificilmente reverte. Se já estivesse declarado vitorioso, estava acertado um telefonema nosso para lá, bem como a confirmação da nossa ida na posse", disse Bolsonaro.



Ainda segundo o presidente, somente "morto" ele não irá à posse "desse candidato que está na frente". "O outro candidato governista Daniel Martinez, eu converso com ele. E ele não se manifestou como o da Argentina falou", disse, fazendo referência a declarações de Alberto Fernández, presidente eleito argentino que defendeu a saída da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada.