Menino de 12 anos descobre fórmula matemática que ajuda o estudo da divisão

Chika Ofili descobriu a nova fórmula após um trabalho passado para as férias (foto: Westminster Under School/Arquivo) nigeriano Chika Ofili, de 12 anos, descobriu uma fórmula matemática que facilita o estudo da divisão. A descoberta permite mostrar rapidamente se um número inteiro é divisível por sete. Para isso, basta pegar o último dígito de qualquer número, multiplicar por 5 e adicionar à parte restante, assim terá um novo número obtido. Se esse novo número é divisível por 7, o número original é divisível por 7. O jovemde, descobriu umaque facilita o estudo da. A descoberta permite mostrar rapidamente se um número inteiro é. Para isso, basta pegar o último dígito de qualquer número, multiplicar por 5 e adicionar à parte restante, assim terá um novo número obtido. Se esse novo número é divisível por 7, o número original é divisível por 7.





Como exemplo, para verificar o número 532 é necessário, 53 + 2 x 5 = 63, sendo 63 múltiplo de 7, portanto, 7 também podem dividi-lo.





A professora Miss Mary Ellis, também chefe do departamento de matemática da Westminster Under School, escola de Londres, em que Chika estuda, disse em um artigo no jornal educacional que o aluno descobriu a fórmula após um trabalho passado para as férias.





No trabalho, Chika teve que estudar o livro First steps for problem solvers, em tradução livre, Primeiros passos para resolvedores de problemas, publicado pela United Kingdom Mathematics Trust (UKMT). No livro, são apresentados testes de divisibilidade usados para solucionar rapidamente números divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, mas o algarismo 7 não havia teste simples, assim Chika desenvolveu sua ideia.





O nigeriano apresentou a fórmula para o corpo docente da escola. Depois que um matemático neutro analisou e aprovou a teoria, que ganhou uma prova algébrica. Foi descoberto pelo matemático que o teste também funciona se multiplicar o último dígito por 12, 19, 26, 33 e depois adicionar à parte restante do número.





Prêmios





Graças à descoberta, Chika Ofili ganhou o prêmio TruLittle Hero Awards, na cerimônia organizada pela Cause4Children Limited, que tem o objetivo de reconhecer, comemorar e recompensar realizações notáveis de crianças e jovens notáveis com menos de 17 anos no Reino Unido.





Além do prêmio, muitos portais de notícias nigerianos e africanos estão parabenizando Chika.





*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca