Vestido que princesa Diana usou ao dançar com Travolta será leiloado

(foto: Reprodução/Twitter)

O famoso vestido que ausou quando dançou com oserá leiloado no dia 9 de dezembro, anunciou a casa de vendas de' usou esse longo vestido de veludo azul, com ombros nus, em um jantar oferecido em 1985 pelo então presidente dos EUA, Ronald Reagan, em homenagem ao príncipe e à princesa de Gales.

Com um valor estimado entre 325.000 e 455.000 dólares, o vestido foi imortalizado em fotos que mostram Diana dançando com Travolta ao ritmo de "You Should be Dancing", do filme "Os Embalos de Sábado à Noite".

Segundo a casa de leilões, a princesa Diana havia expressado "apenas um desejo ao viajar para os Estados Unidos": dançar com o ator.

"Dançamos por 20 minutos. Tinha um bom ritmo. Eu estava no sétimo céu", contou Travolta em um programa de entrevistas australiano, evocando um "conto de fadas".

O vestido, que a princesa havia usado várias vezes, foi criado pelo designer inglês Victor Edelstein e já havia sido arrematado por 240.000 libras em uma venda anterior em 2013.

Duas outras peças pertencentes à "Lady Diana" também serão vendidas em 9 de dezembro: um segundo vestido de veludo azul desenhado por Katherine Cusack, e outro mais curto, em que a princesa "usava em privado", segundo a casa de leilões.

A princesa, seu namorado Dodi Al Fayed e seu motorista Henri Paul morreram em 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em uma ponte em Paris.