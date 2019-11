Cão unicórnio: bombeiros resgatam filhote de cachorro que tem rabo no rosto

Resgatado na última sexta-feira, 8, pelo centro Mac’s Mission, um filhote de cachorro recebeu o nome de Narwhal, em referência ao Narval, baleia que possui um grande dente semelhante a um chifre em sua testa. O nome surgiu por causa de um detalhe inusitado: um rabo extra no rosto do cão.

Narwhal foi resgatado no Missouri, nos Estados Unidos, onde estava abandonado na rua. O Mac’s Mission, centro que realizou a ação, é especializado em receber animais com alguma deficiência ou problema de saúde que, com pioras, possam levar à eutanásia do animal. Narwhal foi apelidado de “o pequeno unicórnio peludo mágico”.