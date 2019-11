Policial de Hong Kong atira em um manifestante encapuzado

Um policial atirou em um manifestante encapuzado durante enfrentamentos na manhã de segunda-feira em Hong Kong (noite de domingo, 10, no Brasil), em um evento transmitido ao vivo pelo Facebook, e uma fonte policial confirmou que munição letal foi disparada no local.

Nas imagens vê-se um agente tentando dominar fisicamente uma pessoa com uma jaqueta branca no bairro de Sai Wan Ho, em um cruzamento bloqueado pelos manifestantes.

Outro homem encapuzado, vestido de preto, se aproxima e o policial claramente atira em seu corpo. O homem não identificado cai de imediato, levando as mãos ao lado esquerdo do corpo. Seu estado de saúde é ignorado.

Segundos depois, o mesmo agente faz outros dois disparos e as imagens mostram um segundo encapuzado caindo no chão, embora o vídeo não deixe claro a natureza de seus ferimentos.

No entanto, mais tarde podem-se ver imagens de policiais detendo os dois homens estirados no chão. O primeiro deles tinha uma mancha de sangue do lado do corpo, enquanto os agentes aparentemente tentavam algemá-lo.

Enquanto isso, o segundo homem estirado no chão estava inconsciente e falava com os agentes.

Uma fonte da Polícia disse à AFP, falando sob a condição do anonimato, que foram usadas munições de chumbo contra pelo menos um manifestante no distrito de Sai Wan Ho.

Hong Kong tem sido sacudida nos últimos cinco meses por enormes manifestações, com enfrentamentos cada vez mais violentos entre manifestantes e policiais.

As tensões aumentaram ainda mais depois da morte de um estudante de 22 anos, Alex Chow, que caiu em um estacionamento de vários andares no começo de novembro durante um destes confrontos.

Embora as circunstâncias da morte de Chow permaneçam desconhecidas, trata-se do primeiro estudante a morrer desde o começo das manifestações na antiga colônia britânica.

Desde a morte de Chow, as manifestações reuniram dezenas de milhares de pessoas todos os dias, e já foi lançada uma convocação de uma greve geral para esta segunda.

Os protestos surgiram em vários distritos na manhã de segunda-feira, com pequenos grupos de manifestantes encapuzados concentrados em estações de metrô e erguendo barricadas nas ruas.