Rússia começa a aplicar polêmica lei de controle da internet

As autoridades russas começaram a aplicar nesta sexta-feira uma polêmica lei para criar uma "internet soberana", isolada dos grandes servidores mundiais, iniciativa denunciada pelos defensores da liberdade de expressão como um controle excessivo.

O texto prevê a criação de uma infraestrutura que permita garantir o funcionamento dos recursos da internet russa caso as operadoras do país não consigam conectar-se com os servidores estrangeiros.

Os provedores de acesso da Rússia também devem garantir que suas redes tenham "meios técnicos" para permitir um "controle centralizado do tráfego", para conseguir responder a eventuais ameaças.

A lei tem sido criticada como uma tentativa de controlar o conteúdo na internet, além de pretender isolar de maneira progressiva a internet russa, um dos últimos espaços de liberdade para a oposição.

"O governo pode agora censurar de maneira direta o conteúdo ou, inclusive, transformar a internet russa em um sistema fechado sem informar ao público sobre o que fez ou por quê", denunciou a ONG Human Rights Watch.

A organização considera que o texto, que provocou manifestações e março, "coloca em perigo a liberdade de expressão e informação on-line" e abre o caminho para uma "vigilância em massa".