Turquia e Rússia iniciam patrulhas conjuntas no nordeste da Síria

Militares turcos e russos iniciaram nesta sexta-feira as patrulhas conjuntas em uma área do nordeste da Síria, para cumprir o acordo que encerrou a operação militar iniciada por Ancara no início de outubro contra os curdos desta região síria.

As patrulhas começaram às 9h00 GMT (6H00 de Brasília) em uma localidade síria da região de Dirbassiyeh.

Os soldados, em veículos militares turcos e russos, seguiram para o leste de Dirbassiyeh para vigiar uma zona de dezenas de quilômetros, de acordo com fontes militares de Ancara.

O acordo anunciado em 22 de outubro pelos presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e russo, Vladimir Putin, determinava que a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG) tinha até terça-feira passada para abandonar esta zona de fronteira.

A Turquia deseja instalar nesta fronteira uma "zona de segurança" de 30 quilômetros para separar seu território da área de presença das YPG, que considera "terroristas". Este grupo foi, no entanto, um aliado crucial dos países ocidentais na lucha contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Fontes russas afirmaram esta semana que as milícias curdas abandonaram a região, mas Erdogan declarou que as tropas turcas se reservavam o direito de comprovar a informação após o início das patrulhas conjuntas com a Rússia.