Empresa suspende venda de sabores para cigarros eletrônicos nos EUA

A marca líder de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos, Juul, anunciou nesta quinta-feira (17) a suspensão da venda de recargas com sabores não mentolados, enquanto o governo de Donald Trump prepara uma proibição nacional.

A empresa informou que deixará de vender os sabores de manga, creme, morango e pepino até que as autoridades federais de saúde finalizem os novos regulamentos para os vaporizadores. Já as cargas com aroma de tabaco, mentol e hortelã seguem comercializadas.

Os Estados Unidos estão combatendo os cigarros eletrônicos, que foram lançados há uma década e nos últimos anos se tornaram muito populares entre os jovens, segundo várias pesquisas.

A indústria defende o papel dos dispositivos a vapor como uma alternativa mais saudável aos cigarros para ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas os legisladores de todo o país e do exterior estão tentando ou já adotaram uma proibição total ou parcial para proteger os jovens.

O governo de Donald Trump decidiu proibir as cargas aromatizadas para os vaporizadores, uma medida que também incluiria os sabores muito populares como menta e mentol, informou em setembro a Secretaria de Saúde, embora o texto ainda não tenha sido publicado.