Cinco mortes confirmadas em queda de prédio em Fortaleza

A queda de um prédio residencial ocorrido na terça-feira em Fortaleza deixou cinco mortos, segundo o último boletim divulgado nesta quinta-feira pelos bombeiros, que permanecem a procura de cinco desaparecidos sob os escombros.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, Eduardo Holanda, confirmou durante a tarde que uma mulher de 31 anos sem vida foi achada durante a tarde nos escombros, e que há esperança de se encontrar pessoas com vida.

"Já tivemos muitas operações de resgate em que pessoas são resgatadas vivas depois de 48 horas. Estamos trabalhando com esse objetivo".

As autoridades acreditam que 19 pessoas estavam no edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, quando o prédio de sete andares desabou.

Após o desastre, os bombeiros retiraram nove pessoas com vida dos escombros.