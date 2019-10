Trump celebra cessar-fogo na Síria, 'grande dia' para turcos e curdos

O presidente americano, Donald Trump, saudou nesta quinta-feira (17) o anúncio de um cessar-fogo no norte da Síria e disse que é "um grande dia" para Estados Unidos, Turquia e os curdos.

"Temos um cessar-fogo de cinco dias", declarou Trump, falando de Forth Worth, no Texas.

"Os curdos estão incrivelmente contentes com esta solução", acrescentou Trump, que manifestou sua satisfação com o fato de as negociações terem dado resultados "tão rápido".

"É um grande dia para a civilização", disse o bilionário republicano, assegurando que "tudo o que podíamos sonhar" se conseguiu.

A Turquia anunciou que vai suspender sua ofensiva no norte da Síria durante cinco dias e o fará definitivamente se as forças curdas se retirarem da região neste período, disse nesta quinta-feira o vice-presidente Mike Pence, em Ancara, ao final de uma reunião de quatro horas com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trump mostrou-se confiante no resultado destes cinco dias de cessar-fogo e disse: "acho que o presidente Erdogan é muito inteligente e quer que dure".