FMI espera que vontade para acordo do Brexit seja mantida

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comemorou nesta quinta-feira (17) o acordo preliminar entre União Europeia (UE) e Reino Unido para regular a saída de Londres do bloco e disse esperar que o acordo seja mantido.

"É claro que isso é bem-vindo", disse a chefe do Fundo em sua primeira coletiva de imprensa.

"Espero que a vontade seja mantida", enfatizou Georgieva, no momento em que o acordo ainda deve ser confirmado pelos legisladores britânicos e há possibilidade de resistência, a duas semanas do prazo de saída do bloco, estabelecido em 31 de outubro.

À imprensa, Georgieva contou que "pulou como a libra" quando ouviu a notícia, referindo-se à valorização da moeda britânica.

"Vamos ver o que acontece", concluiu.