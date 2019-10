China denuncia restrições para seus diplomatas nos Estados Unidos

A China criticou nesta quinta-feira a decisão de Washington de impor restrições à liberdade de ação dos diplomatas de Pequim nos Estados Unidos em nome da reciprocidade, ao denunciar acusações americanas "infundadas".

A partir de agora, os diplomatas chineses deverão notificar o Departamento de Estado sobre cada reunião oficial com funcionários dos estados federais ou de instituições locais ou com organizações do setor de educação e pesquisa, informou Washington na quarta-feira.

O governo dos Estados Unidos indicou que adotou a medida em nome da "reciprocidade", alegando que na China seus diplomatas eram vítimas de restrições de acesso a pessoas importantes para compreender as questões locais.

"Temos que pedir permissão antes de muitos encontros e com frequência a permissão é negada", afirmou um funcionário da diplomacia americana, que pediu anonimato.

A fonte citou em particular os obstáculos apresentados Às reuniões com funcionários de governos locais e provinciais, assim como com interlocutores acadêmicos ou científicos.

Washington está em um confronto com Pequim em um contexto de guerra comercial entre as duas potências.