Comunicado do Business Wire :The Royal Commission for Riyadh City

A Comissão Real da Cidade de Riade (Royal Commission for Riyadh City, RCRC), formalmente conhecida como Autoridade de Desenvolvimento de Riade, convidou especialistas internacionais para participar de um simpósio que define o próximo capítulo do desenvolvimento de Riade como uma cidade sustentável, melhorando a vida de seus cidadãos e encontrando soluções para os difíceis desafios enfrentados por todas as cidades do mundo hoje.

O simpósio "Futuro Sustentável de Riade" acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2019 em Riade e se concentrará em quatro dos projetos mais ambiciosos da capital, lançados pelo Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e decorrentes de uma iniciativa do Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, o príncipe herdeiro.

Esses quatro projetos são transformadores e ajudarão a estabelecer Riade como uma das cidades mais habitáveis do mundo.

O parque King Salman (www.riyadhksp.sa/en/) promete ser o maior parque verde urbano no mundo; o Sports Boulevard (www.riyadhalmasar.sa/en/) será um novo e moderno destino de saúde e bem-estar no coração da cidade; Green Riyadh (www.riyadhgreen.sa/en/) se concentrará no plantio de 7,5 milhões de árvores em toda a cidade; e Riyadh Art (www.riyadhart.sa/en/) deliciará os amantes da arte com suas 1.000 peças de arte com curadoria, instalações icônicas e um festival anual de arte por meio de seu programa interativo internacional de artes públicas.

O simpósio convidará à discussão sobre vários temas, incluindo mudanças climáticas, desenvolvimento urbano sustentável, conservação do meio ambiente, gerenciamento de recursos críticos, conservação, produção e gerenciamento de energia, estruturas legais e iniciativas para apoiar mudanças positivas e ativação social transformadora.

Os quatro projetos complementam o programa "Quality of Life" do Saudi Vision 2030 e estão alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, para criar cidades e comunidades sustentáveis, enquanto promovem ações urgentes contra as alterações climáticas.

O professor David Griggs, especialista em planejamento sustentável da cidade que estará presente no simpósio, comentou: "O desafio de transformar uma cidade em rápido crescimento no deserto em um lugar sustentável, responsável e inspirador para se viver é enorme. Os maiores parques urbanos do mundo, 7,5 milhões de árvores para deixar a cidade verde, um corredor esportivo de 135 km e mais de 1.000 obras de arte pública são apenas quatro dos projetos que transformarão a cidade. O simpósio "Futuro Sustentável de Riade" reunirá alguns dos principais especialistas do mundo, fornecendo sabedoria e conselhos para esses projetos e ajudando Riade a conseguir um futuro de que seus cidadãos e o mundo possam se orgulhar."

Para Riade e seus cidadãos, o objetivo final é criar uma cidade mais sustentável e uma comunidade próspera e ativa no longo prazo, enquanto age contra as mudanças climáticas. Esse simpósio é um passo importante para se alcançar essa meta.

