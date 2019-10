Comunicado do Business Wire :Omnico

A Omnico, fornecedora global de plataforma de software de soluções de comércio multicanal para marcas líderes em parques temáticos, resorts, hotelaria, comércio varejista e cassinos, anunciou hoje sua sociedade com a JOS - uma integradora de sistemas, provedora de soluções e consultoria em tecnologia -, parceira de tecnologia confiável na Ásia.

A JOS agora á a revendedora oficial do pacote completo de soluções e produtos da Omnico, incluindo aplicativos de negócios e inteligência artificial, na China, Malásia e Singapura.

A JOS usará sua experiência de 60 anos no setor de tecnologia da região para expandir a base de clientes para a plataforma de transações exclusivas da Omnico e seus produtos móveis e digitais. Isso transforma a compreensão do comportamento do consumidor para fornecer às marcas uma precisão incomparável na segmentação de promoções, ofertas e programas de fidelidade.

"Estamos muito animados com esta parceria com a JOS em um mercado crucial para nossa estratégia de crescimento", disse Mel Taylor, CEO da Omnico. "Trata-se de uma região que registrou um crescimento substancial em parques temáticos, hotelaria e grandes estabelecimentos de varejo e lazer. Os parceiros da JOS usarão sua vasta experiência para oferecer aos clientes novos e existentes nossos recursos exclusivos. Integramos os sistemas de varejo, destino e hotelaria em uma única plataforma que oferece aos nossos clientes vantagens imbatíveis."

Nelson Chan, diretor geral da JOS China, afirmou: "Nossa nova parceria com a Omnico é um avanço empolgante para a JOS China. Como a China é o principal mercado varejista do mundo em 2019, os comerciantes multinacionais expandem seus negócios adotando estratégias de varejo omnicanal. Usando nossa experiência e 60 anos na vanguarda da tecnologia, impulsionaremos a expansão do Omnico em toda a região. Esperamos fornecer a nossos clientes de varejo, destino e hotelaria acesso total aos recursos exclusivos do Omnico".

A plataforma da Omnico é usada pelas principais marcas de parques temáticos, cassinos, hotelaria, restaurantes e comércios varejistas no mundo todo.

Na essência, a plataforma é um serviço de transações que permite aos consumidores comprar em vários canais móveis e digitais, incluindo tablet, ponto de venda (POS) e quiosques. Para complementar, esse é o motor de participação da Omnico que promove a fidelidade do consumidor por meio de promoções direcionadas e personalizadas.

Todos os produtos móveis e digitais da Omnico, bem como os aplicativos de terceiros, podem ser integrados à plataforma, fornecendo às marcas uma experiência de usuário combinada, permitindo às marcas juntar uma infinidade de sistemas e canais de consumo.

