Amazon ganha terreno do Google no mercado de publicidade on-line nos EUA

A Amazon está ganhando terreno em relação ao Google no campo da publicidade on-line para mecanismos de busca nos Estados Unidos, embora o gigante do setor ainda detenha uma grande parte do mercado - aponta um estudo publicado nesta terça-feira (15).

O Google continua dominando o mercado, fornecendo anúncios relacionados aos resultados de pesquisa, mas a Amazon e "players menores" como Walmart, Target, eBay e Pinterest veem sua participação crescer, disse a empresa eMarketer.

O eMarketer espera que o Google receba mais de 40.000 milhões de dólares em 2019, graças à publicidade vinculada a pesquisas, 73,1% do bolo do mercado.

A Amazon está na segunda posição, com cerca de 13% do mercado, seguida da Microsoft (6,5%), Verizon Media e Yelp.

"Pesquisas sugerem que a maioria das buscas de produtos começa agora na Amazon, o que faz com que o segundo cresça rapidamente e roube pontos de participação de seu principal rival", afirmou o estudo.

A empresa estima que a gigante do comércio eletrônico - com sede em Seattle - verá sua participação de mercado crescer dos atuais 12,9% para 15,9% em 2021.

A receita de publicidade da Amazon deve crescer quase 30% este ano, para mais de US$ 7 bilhões.

O Google ainda está longe de perder sua posição dominante. E, de acordo com essas projeções, em 2021, sua participação nesse mercado cairá para 70,5%.

No geral, o mercado americano de publicidade on-line crescerá 18% em 2019, com lucros de cerca de 55 bilhões de dólares.