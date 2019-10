Cão é resgatado sob escombros mais de um mês após furacão atingir Bahamas

(foto: Reprodução/Youtube/Big Dog Ranch Rescue)

Cinco semanas após oatingir as, agentes da ONGconseguiram localizar umvivo sob escombros.estava muito magro e debilitado. No entanto, abanou o rabinho quando avistou os agentes de resgate no local.Os integrantes dao batizaram de(Milagre, na tradução para o português). O cãozinho morava em Marsh Harbour, uma dasatingidas pelo furacão Dorian, em setembro.Chase Scott, porta-voz da instituição responsável pelo, disse para a rede de TV americana CNN que o animal quase foi esmagado porde umque desabou. Ele foi localizado através de umque usaO cão, de aproximadamente um ano de idade, sobreviveu bebendoda chuva. "Ele está muitoapós semanas de sobrevivência com água da chuva. Ele definitivamente tem um longo caminho para a recuperação pela frente. Precisará de fisioterapia, muita ajuda e força para poder voltar a andar completamente. Nossa equipe médica está monitorando e dando o maior conforto possível. Nós te amamos, Miracle!", diz a legenda da foto em que o cãozinho está sendo acolhido pela ONG.