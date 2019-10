Três cosmólogos vencem o Nobel de Física

(foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

O canadense-americanoe os suíçosforam anunciados nesta terça-feira como os vencedores do prêmiodepor seus trabalhos em

"O prêmio é metade para James Peebles porem cosmologia física e metade, de maneira conjunta, para Michel Mayor e Didier Queloz pela descoberta de um", anunciou Göran Hansson, secretário-geral da Academia Real de Ciências da Suécia.

Os três cientistas, astrofísicos e astrônomos, contribuíram para "uma nova compreensão da estrutura e da história do universo".

"Seus trabalhos mudaram para sempre nossas concepções do mundo", destacou a Academia.

"Este prêmio é simplesmente extraordinário", reagiram Mayor e Queloz pouco depois do anúncio.

James Peebles sempre se interessou pelo cosmo, com bilhões de galáxias e grupos de galáxias. Seu marco teórico, desenvolvido durante duas décadas, se aprofunda na gênese do universo, do Big Bang até os dias atuais.

Michel Mayor e Didier Queloz exploraram nossa galáxia, a Via Láctea, em busca de mundos desconhecidos. Em 1995 eles descobriram pela primeira vez um planeta fora do nosso sistema solar, um exoplaneta, orbitando ao redor de uma estrela solar, 51 Pegasi b.

Os físicos receberão o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel, inventor da dinamite e idealizador da premiação.

Os vencedores do Nobel de Física nos últimos 10 anos

2019: James Peebles (Canadá-Estados Unidos) e Michel Mayor e Didier Queloz (Suíça) por suas descobertas teóricas em cosmologia física e pela descoberta de um exoplaneta ao redor de uma estrela do tipo solar, respectivamente.

2018: Arthur Ashkin (Estados Unidos), Gérard Mourou (França) e Donnna Strickland (Canadá) por suas pesquisas no campo do laser que abriram o caminho para a criação de instrumentos de precisão avançada na medicina e na indústria.

2017: Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne (Estados Unidos) pela observação das ondas gravitacionais, que confirma uma previsão de Albert Einstein em sua teoria geral da relatividade.

2016: David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz (Reino Unido) por seus trabalhos sobre os isolantes topológicos, materiais "exóticos" que podem permitir em um futuro mais ou menos próximo criar computadores superpotentes.

2015: Takaaki Kajita (Japão) e Arthur B. McDonald (Canadá), pela descoberta das oscilações dos neutrinos, que demonstram que estas enigmáticas partículas têm massa.

2014: Isamu Akasaki e Hiroshi Amano (Japão) e Shuji Nakamura (Estados Unidos), inventores do diodo emissor de luz (LED).

2013: François Englert (Bélgica) e Peter Higgs (Reino Unido), por trabalhos sobre o bóson de Higgs, também conhecido como 'partícula de Deus'.

2012: Serge Haroche (França) e David Wineland (Estados Unidos), por pesquisas em óptica quântica que permitiram a criação de computadores superpotentes e relógios com precisão extrema.

2011: Saul Perlmutter e Adam Riess (Estados Unidos), Brian Schmidt (Austrália/EUA), por suas descobertas sobre a expansão acelerada do universo.

2010: Andre Geim (Holanda) e Konstantin Novoselov (Rússia/Reino Unido), por trabalhos pioneiros no desenvolvimento do grafeno, um material revolucionário que transformou a eletrônica, em particular a construção de computadores e transistores.