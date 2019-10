Boneco com rosto de Greta Thunberg aparece enforcado em ponte de Roma

A promotoria de Roma abriu uma investigação por ameaças agravadas após a descoberta de um boneco com o rosto da jovem militante climática Greta Thunberg enforcado em uma ponte da cidade, anunciou a mídia italiana nesta segunda-feira.

Espalhada nas redes sociais, a foto do boneco com duas tranças parecidas com as da jovem ativista sueca de 16 anos também mostra um cartaz preso à ponte em que está escrito em inglês "Greta é seu deus".

A imagem também provocou a reação da classe política, e a prefeita de Roma, Virginia Raggi (Movimento 5 Estrelas, antissistema), declarou no Twitter a "solidariedade" de sua cidade para com a família de Greta Thunberg.

O líder do Partido Democrata (à esquerda, no poder na Itália), Nicola Zingaretti, condenou a "violência macabra" dos autores dessa ação.

Greta Thunberg lançou as "Sextas-feiras para o futuro" há um ano, um movimento que faz com que estudantes de todo o mundo matem as aulas às sextas-feiras para defender o clima.