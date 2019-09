A adolescente ativista Greta Thunberg se dirigiu ao plenário da cúpula do clima na ONU nesta segunda-feira e acusou os líderes mundiais de terem traído sua geração através da falta de ação diante do aquecimento global.

"Você vem até nós, os jovens, em busca de esperança. Como ousam?", criticou.

"Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias, mas eu sou uma sortuda. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso", acusou.

"Eu não deveria estar aqui, deveria estar na escola, do outro lado do oceano", disse ainda, com a voz trêmula, ao ler seu discurso.

"Mas os jovens estão começando a entender a traição de vocês", acrescentou.