Comunicado do Business Wire :ASM Global

A AEG Facilities, LLC ("AEG Facilities"), afiliada da Anschutz Entertainment Group, Inc. ("AEG"), e a SMG, uma empresa que integra o portfólio da Onex (TSX: ONEX) e seus fundos afiliados, anunciaram hoje que concluíram sua combinação de negócios para criar uma nova empresa global independente de gerenciamento de instalações e serviços, ASM Global ("ASM").

A ASM está sediada em Los Angeles, Califórnia, com operações importantes em West Conshohocken, Pensilvânia, um subúrbio da Filadélfia. A empresa também possui escritórios corporativos em Londres e Manchester, Inglaterra; em Brisbane, Austrália; e em São Paulo, Brasil. A ASM opera um portfólio diversificado de arenas, estádios, centros de convenções e exposições, centros de artes cênicas, teatros e outros locais com mais de 300 instalações em cinco continentes.

Bob Newman, ex-presidente da AEG Facilities, foi nomeado presidente e diretor executivo da ASM, imediatamente em vigor. Antes de ingressar na AEG Facilities, o Sr. Newman passou mais de 20 anos na SMG, atuando por último como vice-presidente regional da empresa. Wes Westley, ex-diretor executivo e presidente da SMG, concentrará seus esforços nas principais iniciativas estratégicas de crescimento e na garantia de uma integração perfeita.

Bob Newman, presidente e diretor executivo da ASM, disse: "Isso marca o início de um capítulo novo e empolgante em nosso setor, que estabelecerá um novo padrão de excelência no gerenciamento de experiências ao vivo. Reunindo a experiência global combinada de cada empresa com o melhor conteúdo e tecnologias de ponta, conseguiremos realizar todo o potencial dos maiores espaços, lugares e eventos do mundo, criando experiências incríveis para os convidados, oferecendo novas oportunidades interessantes para os funcionários e entregando o maior valor para todas as partes interessadas. Igualmente importante, nosso profundo banco de talentos e recursos compartilhados permitirá que a ASM acelere a inovação e capitalize as crescentes oportunidades de mercado."

Wes Westley acrescentou: "Estou muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de liderar uma empresa tão incrível como a SMG. Temos uma longa história de trabalho próximo a nossos parceiros públicos e privados e confiamos em nossa capacidade de continuar atendendo e superando suas expectativas. O foco da ASM no futuro será fornecer valor agregado e os melhores serviços da categoria para seus clientes. Estamos bem preparados para um processo de integração contínuo".

A Onex, a AEG e suas respectivas afiliadas estão contribuindo com seus investimentos totais na SMG e na AEG Facilities, respectivamente, nos negócios combinados e, agora, elas são coproprietárias da ASM.

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a empresa líder mundial em serviços e gestão de imóveis. A empresa foi formada pela combinação entre AEG Facilities e SMG, líderes globais em estratégia e gestão de imóveis e eventos. A rede de imóveis de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 300 das arenas, estádios, centros de convenções e exposições de maior prestígio do mundo, além de instalações de artes cênicas. De Aberdeen a Anchorage, e de Sydney a Estocolmo, seus imóveis conectam as pessoas através do poder único das experiências ao vivo.

O diversificado portfólio de clientes da ASM Global se beneficia da grande quantidade de recursos da empresa, além da incomparável experiência, do conhecimento e da capacidade de resolução de problemas de forma criativa. Todos os dias, os 61.000 funcionários dedicados da empresa em todo o mundo entregam soluções sob medida e tecnologias de ponta, oferecendo o máximo de resultados para os proprietários, além de operações e experiências incríveis para os convidados. Ao procurar consistentemente novas maneiras de visualizar, inovar e capacitar os espaços e lugares que aproximam as pessoas, a ASM Global eleva o espírito humano e, ao mesmo tempo, entrega o mais alto valor para todas as partes interessadas. Para saber mais, acesse www.asmglobal.com.

