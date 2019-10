Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Bacardi, a maior fabricante de bebidas de capital privado do mundo anunciou hoje o lançamento europeu da sua iniciativa para ajudar a lidar com o desemprego entre os jovens. Shake Your Futureé o programa de treinamento em mixologia e bartender da empresa que visa garantir o futuro de pessoas jovens dentro do setor de hospitalidade.

Depois de um piloto bem-sucedido em 2018, a iniciativa acontecerá na Itália, França e Espanha ao longo dos próximos meses, continuando por 12 cidades globalmente ao longo dos próximos três anos, levando essa oportunidade a centenas de adultos jovens ao redor do mundo.

Desenvolvido em parceria com a European Bartender School,Bacardi lançou o Shake Your Future como um piloto em 2018 para ajudar a lidar com a crise do desemprego entre os jovens em seu escritório francês localizado no subúrbio parisiense de Saint-Ouen. Com o desemprego entre os jovens em uma alta histórica (15% na União Europeia) e a falta em todo o setor de bartenders qualificados, o programa visa lidar com os dois desafios.

Os participantes de um programa de 10 semanas serão treinados na arte de bartender e mixologia, bem como adquirirão experiência de trabalho valiosa em alguns dos bares e restaurantes líderes do setor. Os formandos receberão um diploma reconhecido internacionalmente e terão acesso a oportunidades de emprego permanente no setor, capacitando-os a transformar suas vidas e construir um futuro mais brilhante.

O programa ocorrerá anualmente em cada uma das cidades onde foi lançado, com um número cada vez maior de bares e restaurantes parceiros oferecendo seu suporte aoShake Your Futuree oferecendo aos trainees a experiência importante que eles precisam para um novo começo.

"Isso é somente o começo", disse Francis Debeuckelaere, presidente regional da Europa da Bacardi. "Shake Your Future mudará potencialmente as vidas de milhares de adultos jovens ao redor do mundo. Na Europa, as nossas equipes têm testemunhado em primeira mão a escalada do desemprego entre adultos jovens e estamos comprometidos em fazer a diferença. Não por culpa delas, algumas pessoas jovens não conseguem a oportunidade que merecem. Queremos dar a elas essa oportunidade. Os participantes qualificados aprenderão através do programa Shake Your Future a ir bem além de apenas agitar e mexer drinks; eles adquirirão habilidades essenciais transferíveis que permitirão que eles alcancem o sucesso, mesmo que os caminhos de suas carreiras futuras estejam fora do setor de hospitalidade. Com o desemprego entre os jovens em alta histórica, elaboramos o programa Shake Your Future para qualificar e inspirar todos os que participarem de modo que possam alcançar seu potencial futuro verdadeiro".

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 157 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera mais de 20 unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países.

Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter @BacardiLimited ou Instagram @BacardiLimited1862.

