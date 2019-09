Comunicado do Business Wire :WeWork

A WeWork entrará com uma solicitação para retirar a Declaração de Registro no Formulário S-1, que foi inicialmente apresentado à Comissão de Valores Mobiliários em 14 de agosto.

Os co-Diretores Executivos Artie Minson e Sebastian Gunningham disseram: "Decidimos adiar nosso IPO para focar em nosso principal negócio, cujos fundamentos permanecem sólidos. Estamos bem comprometidos como sempre em servir a nossos membros, clientes corporativos, parceiros de propriedades, funcionários e acionistas. Temos toda a intenção de trabalhar com a WeWork como uma empresa pública, sendo que esperamos voltar a visitar os mercados de ações públicas no futuro."

