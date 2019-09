As manifestações pró-democracia em Hong Kong de terça-feira, que coincidem com o 70º aniversário de fundação do regime comunista na China, serão "muito, muito perigosas", advertiu nesta segunda-feira a polícia do território chinês.

"Depois de nossa análise, acreditamos que a situação amanhã (terça-feira) será muito, muito perigosa", afirmou o superintendente John Tse à imprensa.

"Os insurrectos estão aumentando a violência. A profundidade e a amplitude de sua violência e de seus planos demonstram que cada vez mais estão recorrendo ao terrorismo", completou.