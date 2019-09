Cuba criticou o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, por sua "baixeza e apodrecimento" após a decisão de impor uma proibição de viagem ao ex-presidente cubano Raul Castro.



"Esta é uma ação desprovida de qualquer efeito prático e destinada a

ofender a dignidade de Cuba e os sentimentos de nosso povo", disse o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodriguez Parrilla, um uma reunião de líderes mundiais neste sábado na Organização das Nações Unidas.



No início desta semana, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou a proibição imediata de viagens de Castro e sua família por violações dos direitos humanos, dizendo que não seria permitido entrar nos Estados Unidos.

Pompeo disse que a proibição foi uma resposta aos "abusos graves dos direitos humanos" em Cuba e apoiar o líder venezuelano Nicolas Maduro em sua repressão a oposição. Castro não é mais presidente de Cuba, mas permanece no topo da lista cubana do Partido Comunista.



Fonte: Associated Press