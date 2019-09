Em Hong Kong, milhares se concentram para protesto

Milhares de pessoas se reuniam neste sábado em um parque no centro de Hong Kong, entoando cantos e slogans para marcar o quinto aniversário dos chamados protestos de guarda-chuva, que pediram reformas democráticas no território semiautônomo da China.



A polícia, que aprovou o evento neste sábado no Parque Tamar da Frente Civil pelos Direitos Humanos, reforçou a segurança com barreiras para bloquear o acesso a escritórios do governo e ao prédio do Conselho Legislativo, que foi invadido por manifestantes em julho.



"Nós estamos de volta", dizia uma grande faixa dos manifestantes diante de um órgão do governo. Pôsteres lembravam o movimento de 2014, quando manifestantes ocuparam pontos importantes na mesma área da cidade por 79 dias, mas sem conseguir qualquer concessão do governo. Fonte: Associated Press.