Inundações no norte da Índia fazem 44 mortos

Pelo menos 44 pessoas morreram e milhares tiveram que deixar suas casas devido a inundações causadas por chuvas torrenciais no norte da Índia, informaram neste sábado (28) à AFP fontes oficiais.

As regiões mais afetadas são duas áreas muito populosas, localizadas próximas a dois rios que transbordam devido às chuvas que não dão trégua há mais de 24 horas.

"Podemos confirmar a morte de 44 pessoas até as primeiras horas deste sábado. As autoridades estão concentradas no trabalho de resgate e assistência de emergência às pessoas afetadas", disse à AFP Ravindra Pratap Sahi, vice-governador da região.

"Nós evacuamos milhares de pessoas para abrigos, porque as chuvas continuarão nas próximas horas", acrescentou.

Todos os anos, dezenas de pessoas morrerm na Índia durante a estação das chuvas.