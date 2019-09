Turista usa LSD e desaparece na Disney de Paris após cair em um lago

Homem desparece em parque da Disney em Paris depois de usar LSD (foto: Thomas Samson/ AFP)

Um casal de turistas suíços foi à Disney de Paris, na França, e decidiu aproveitar a viagem de uma forma ilegal. Eles usaram a droga LSD no parque e o homem, engenheiro de 32 anos, desapareceu horas depois.





O caso aconteceu na última na sexta-feira (20/9). De acordo com o jornal local Le Parisien, a namorada do engenheiro teria dado a droga alucinógena a ele. Pouco depois, o turista teria entrado em um lago artificial na área temática do clássico Peter Pan.





Segundo a namorada do turista, ele desapareceu depois de entrar no lago da atração. Horas depois, por volta de 20h30 (horário local), o parque já estava quase fechando e o homem ainda não havia sido localizado. A namorada dele, que preferiu não ser identificada, acionou a segurança do local para pedir que uma equipe ajudasse nas buscas.

Ainda de acordo com o jornal francês, “a mulher não parecia ter total convicção de suas ações”, mas não foi confirmado se ela também estaria sob uso de entorpecentes no momento da denúncia.





O grupo de buscas a pessoas desaparecidas do parque contoava com 10 mergulhadores, 80 funcionários locais, 30 membros do corpo de bombeiros, 10 policiais, cães e um helicóptero para facilitar a visão noturna, relatou o noticiário parisiense.

Fim das buscas

Foi apenas na madrugada de sábado (25/9), quando um outro homem dirigia para casa, cerca de dois quilômetros distante da Disneyland de Paris, e notou uma pessoa completamente nua caminhando pela rua, calmamente.





“Ele estava andando no meio da estrada. Não tinha um centímetro de roupa e estava descalço”, informou o homem identificado como Benoit ao jornal Le Parisien.





Benoit contou que questionou o homem sobre o motivo de ele estar sem roupas no meio da rua, com arranhões pelo corpo, e sem conseguir se lembrar de nada. Mas não hove respostas. Foi quando o suíço, depois de receber roupas limpas e secas, foi levado à porta do parque de diversões por Benoit, por volta de 13h15.





As investigações não concluíram o que de fato aconteceu com o homem e suas roupas naquela noite. Em entrevista ao Le Parisien, a Disney ressaltou que "os visitantes nem perceberam que havia tido um problema no parque".





O casal suíço foi preso por uso de substâncias ilícitas, mas ainda no sábado (21/9) foram liberados sem mais acusações.





* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco