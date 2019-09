(foto: Kena Betancur / AFP)

, de 16 anos, fez na manhã desta segunda-feira, seu maior discurso na cúpula do clima na. Nele, a garota pediu aospara agirem contra as mudanças climáticas. “Como vocês ousam?”, declarou.A garota que se emocionou durante o discurso fez declarações impactantes. “", acusou.“Isso tudo está errado, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar nado outro lado do oceano. Como vocês ousam?”, repetiu. Greta ficou conhecida após ter protestado fora do prédio do parlamento sueco e por ser líder do movimento “”. Em agosto do ano passado, ela deu início a um movimento, faltando às aulas todas as sextas-feiras para pedir ao governo sueco ações mais efetivas em relação às medidas a favor do meio ambiente. Foi ela quem promoveu as manifestações que ocorreram pelo mundo na última sexta-feira. Foramnas ruas pela “”.Greta estava na abertura da cúpula com a brasileira, advogada de questões ambientais. “Não vamos trabalhar com empresas que desmatam, não vamos ficar quietos. Mudamos nossos hábitos, mas vocês não estão seguindo a gente. O mundo inteiro orou pela floresta, mas não precisamos de orações, precisamos de ações", disse a brasileira.Em seu discurso, Greta disse que os governantes não dão o devido valor a pauta do“Pessoas estão sofrendo, morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso, temos extinções em massa. E vocês vêm aqui falar em contos de fadas de dinheiro e crescimento econômico” declarou. “Por mais de 30 anos a ciência tem sido muito clara. E como vocês ousam não olhar, vir aqui e dizer que estão fazendo o suficiente?”, continuou a jovem ativista.Greta, que foi convocada pelo secretário-geral da organização,, apontou as falhas dos governos. "Se vocês escolherem falhar, nós nunca perdoaremos vocês. Não vamos deixar vocês escaparem disso. Aqui e agora é quando nós trocamos a linha. O mundo está acordando e a mudança está chegando, gostem vocês ou não", continuou a menina.Guterres abriu a conferência pedindo que os países tomem posições ambiciosas para evitar que o planeta aqueça 3ºC até o final do século. Em seu discurso, Antônio enalteceu o movimento da juventude. "O mais interessante nesse movimento daé que eles estão no dia a dia trabalhando para encontrar soluções. Os depoimentos que ouvimos aqui são muito importantes de jovens fazendo o que precisa ser feito."*A estgiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.