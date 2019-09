Doadores prometem US$ 500 milhões extras para florestas tropicais

O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a ONG Conservação Internacional decidiram doar US$ 500 milhões adicionais para o reflorestamento da Amazônia e de outras florestas tropicais, anunciou a presidência francesa nesta segunda-feira.

O anúncio formal deve ser feito durante a reunião sobre a Amazônia nesta segunda-feira, no âmbito da Assembleia Geral da ONU em Nova York, com a presença de vários chefes de Estado, como o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e os líderes do Chile, Colômbia e Bolívia, com a ausência do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O Brasil, que possui 60% da maior floresta tropical do mundo, tenta convencer o mundo de que está com a situação sob controle, depois que o forte desmatamento e a propagação de incêndios florestais causaram uma crise internacional em agosto.