Presidente israelense se reúne com premiê Netanyahu e Benny Gantz

O presidente de Israel se encontrará com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com seu principal oponente, Benny Gantz, ao mesmo tempo, nesta segunda-feira (23), para tentar fazer seus partidos formarem um governo de união após as eleições da semana passada.

Essa reunião importante ocorre após os resultados das eleições, nas quais as legendas de Gantz e Netanyahu ficaram empatadas, comprometendo o mandato deste último.

Em um comunicado, o presidente Reuven Rivlin anunciou ter convidado os dois a se encontrarem com ele, ao mesmo tempo, na noite desta segunda, enquanto ainda estudava a quem confiará a tarefa de formar um governo.

Rivlin já consultou vários partidos com representação no Parlamento para ouvir suas recomendações sobre quem deve compor o novo Executivo.

O partido Azul e Branco (centro) de Benny Gantz conquistou 33 cadeiras nas eleições de 17 de setembro, enquanto o Likud de Benjamin Netanyahu (direita) conquistou 31 deputados.

Netanyahu e Gantz defenderam a formação de um governo de união, mas Gantz anunciou sua intenção de assumir como primeiro-ministro.