Hong Kong restringe acessos a aeroporto

Hong Kong reduziu neste domingo as conexões ferroviárias e de ônibus com o aeroporto da cidade e reforçou o controle policial, em uma tentativa de impedir os protestos dos ativistas pró-democracia que pretendem perturbar o funcionamento do terminal aéreo. O aeroporto - o oitavo mais movimentado do mundo - se tornou um alvo frequente do movimento que pressiona as autoridades do território por mais direitos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.