Trabalhistas britânicos se dividem em relação ao Brexit e pressionam Corbyn

Os trabalhistas britânicos, profundamente divididos, iniciaram no fim de semana um congresso difícil para seu líder, Jeremy Corbyn, pressionado por figuras importantes do partido a defender a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE), a poucas semanas da data estabelecida para o Brexit.



Os trabalhistas debaterão até quarta-feira (25) propostas de esquerda, com o objetivo de preparar seu programa às eleições britânicas, que podem ser antecipadas. O tema principal será o Brexit, sobre o qual 1.200 delegados votam hoje. A posição dos trabalhistas não é clara, num país polarizado entre a determinação do primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, de sair da UE em 31 de outubro, mesmo sem um acordo, e a vontade do Partido Liberal Democrata, centrista, de seguir dentro da UE sem um segundo referendo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.