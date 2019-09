Acidente de ônibus deixa 23 mortos no Paquistão

Vinte e três pessoas morreram e 18 ficaram feridas na queda de um ônibus em um barranco na região noroeste do Paquistão, anunciaram fontes oficiais.

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo após uma colisão com uma rocha. Entre as 23 vítimas fatais estão quatro mulheres e seis crianças, informou à AFP Aurangzeb Haider, funcionário do governo local.

A polícia confirmou o balanço e indicou que seis feridos estão em condição crítica.

O Paquistão é um dos países com o maior número de acidentes fatais de trânsito, consequência das péssimas condições das estradas, da pouca manutenção dos veículos e de uma direção imprudente.