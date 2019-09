EUA enviará reforços à Arábia Saudita

Os Estados Unidos enviarão reforços militares, a pedido da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, após os ataques contra instalações de petróleo sauditas atribuídos ao Irã, anunciou nesta sexta-feira o secretário de Defesa, Mark Esper.

"Em resposta a um pedido do reino, o presidente aprovou o envio de forças americanas, que vão atuar de forma defensiva", disse Esper em entrevista coletiva.

O Pentágono não detalhou o contingente que será enviado, mas o qualificou de "moderado".

No dia 14 de setembro, o campo petroleiro de Jurais, no leste da Arábia Saudita, sofreu quatro ataques, que foram reivindicados pelos rebeldes huthis do Iêmen, mas Riad e Washington afirmam que a ação partiu do Irã.

"Para impedir uma escalada futura, a Arábia Saudita pediu apoio internacional para proteger infraestruturas críticas do reino. Os Emirados também pediram assistência", disse Esper.

Nesta sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o Irã, qualificando-as como "as maiores" já impostas a um país.