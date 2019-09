Centenas de pessoas se reúnem para invasão de 'área dos ET's'

(foto: BRIDGET BENNETT / AFP)

Cartazes e luzes foram usadas para o protesto (foto: BRIDGET BENNETT / AFP)

de pessoas se reuniram nesta sexta-feira, nas proximidades da base militar secreta “” em, nos. O local é conhecido porpor abrigar tecnologia, além de ter sob. Porém, o governo dosnega qualquer tipo de atividade neste sentido.Em meio a uma brincadeira na internet, milhares de pessoas resolveram ir até o local. Até mesmo um festival de música chamado “” vai acontecer na região. O nome do festival é uma brincadeira com “”.surgiu de uma ideia do universitário, da. Em julho deste ano, ele criou um evento no Facebook, intitulado ", como uma brincadeira. Mas, em pouco tempo, o grupo começou a crescer e vários memes e planos para invadir a base misteriosa entraram nos assuntos mais falados nas redes. Robert, inclusive, recebeu a visita doem sua casa e teve que se explicar.está em alerta para a possibilidade real de uma invasão na instalação militar. Um porta-voz disse ao jornalque os “Estados Unidos estão prontos para defender seus ativos”. “(A Área 51) é um campo de treino para a, e nós desencorajamos todos que tentarem invadir o lugar onde as Forças Armadas americanas são treinadas”, completou.Roberts reconheceu que a festa pode se transformar em um “desastre humanitário”, caso as pessoas realmente tentem invadir a base. Apesar das advertências, a invasão não parece ser cancelada. O governo dosnão confirmou que a base existia até 2013, quando liberou arquivos da CIA em que diz que o local foi usado para testar aviões de espionagem ultrassecretos.*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.