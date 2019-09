Wall Street fecha sem direção definida

Wall Street fechou em disparidade nesta quinta-feira após uma sessão relativamente tranquila, com investidores ainda digerindo a queda dos juros nos Estados Unidos na quarta-feira.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,19%, a 27.094,79 pontos. O tecnológico Nasdaq cedeu 0,07%, a 8.182,88 pontos. E o índice S&P; 500 se estabilizou em 3.006,79 pontos, continuando perto de seu recorde histórico alcançado no fim de julho.

Após abrir em alta, os principais índices começaram a recuar, com o Dow Jones afetado pela queda de vários de seus pesos-pesados, como Walt Disney (-2,6%) e Boeing (-0,5%).

Os atores do mercado pareceram dar uma pausa após a queda de 0,25 ponto na taxa básica de juros anunciada pelo Federal Reserve americano, a segunda deste ano.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos ficou a 1,782%, contra 1,796% do ano anterior.