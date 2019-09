Os juízes da Suprema Corte britânica anunciarão no início da próxima semana sua decisão sobre se a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de prolongar o fechamento do parlamento é legal, informou o presidente da alta jurisdição nesta quinta-feira.

"Sabemos que esse caso deve ser resolvido o mais rápido possível e esperamos divulgar nossa decisão no início da próxima semana", anunciou a juíza Brenda Hale no final da terceira e última sessão.