Se EUA voltarem para acordo e suspenderem sanções, podemos negociar, diz Zarif

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, disse que se os Estados Unidos retornarem ao acordo nuclear fechado entre Teerã e potências globais e suspenderam todas as atuais sanções contra o regime iraniano, seu país estará "disposto a negociar" com Washington. Zarif fez o comentário durante entrevista exclusiva à emissora CNN.



Twitter



Em sua conta no Twitter, Zarif, afirmou que assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentam enganá-lo a entrar em guerra contra o país persa. "Pelo seu próprio bem, eles deveriam rezar para que não consigam o que estão buscando", provocou.



Zarif também alude à declaração do secretário de Estado americano, Mike Pompeo - que responsabiliza Teerã pelo ataque de drones a instalações petrolíferas na Arábia Saudita durante o último fim de semana - de que essa ofensiva teria sido um "ato de guerra" iraniano.



"'Ato de guerra' ou agitação para a guerra?", questionou o ministro no Twitter, devolvendo a acusação. Ele aponta que os EUA "ainda estão pagando pela muito menor guerra do Iêmen que eles foram arrogantes demais para encerrar quatro anos atrás". "Caminho para a redenção: agarrar a oportunidade de acabar o desastre no Iêmen, não ampliá-lo!", encerrou.