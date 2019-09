Comunicado do Business Wire :The Nature Conservancy

A The Nature Conservancy (TNC), maior organização de conservação ambiental do mundo, revelou o vencedor do seu Concurso de Fotografia 2019. Selecionada entre mais de cem mil fotos inscritas, a imagem subaquática de um leão-marinho da Califórnia (Zalophus californianus), tirada pelo fotógrafo Tyler Schiffman, dos Estados Unidos, ganhou o Grande Prêmio. "Eu tinha enquadrado essa foto esperando um leão-marinho nadar. Após 5 minutos, um nadou e parou por alguns segundos, tirei três fotos e, por ser tão raro, o momento foi embora em um piscar de olhos", escreveu Schiffman na legenda.

California sea lion (Zalophus californianus) framed by kelp beds in Monterey Bay, California (Tyler Schiffman, USA)

O prêmio Escolha do Público foi para Diyanto Sarira, da Indonesia, que fotografou uma cachoeira na Papua Ocidental - província da Indonésia localizada na Nova Guiné.

"O mundo natural inspira um sentimento de admiração em todos nós", disse Richard Loomis, Chief Marketing Officer da TNC. "De fato, na própria alma da conservação há uma profunda admiração pela natureza. Essas fotografias são um lembrete poderoso da importância de compartilhar nossa visão da natureza e trabalhar juntos para salvar as terras e águas das quais toda a vida depende".

A edição 2019 do concurso recebeu um número recorde de inscrições de 121.774 fotos de 152 países. O vencedor do grande prêmio receberá um pacote de câmera digital e um gift card da Delta Air Lines, enquanto os vencedores das categorias receberão gift cards da Delta Air Lines.

Prêmios adicionais nas seguintes categorias foram dados a:

Cidades e Natureza Jay Huang, Estados Unidos - 1º Lugar Yevhen Samuchenko, Ucrânia - 2º Lugar Robert Potts, Estados Unidos - 3º Lugar

Paisagem Colin Ronald, Austria - 1º Lugar Leigh Miller, Austrália - 2º Lugar Guilherme Gomes de Mesquita, Brasil - 3º Lugar

Pessoas e Natureza Le Van Vinh, Vietnã - 1º Lugar Fabio Teixeira, Brasil - 2º Lugar Apratim Pal, Índia - 3º Lugar

Água Alex Kydd, Austrália - 1º Lugar Hao Jiang, Estados Unidos - 2º Lugar Alex Kydd, Austrália - 3º Lugar

Vida Selvagem Fernando O'Farrill, México - 1º Lugar Raymond Hennessy, Estados Unidos - 2º Lugar Yaron Schmid, Estados Unidos - 3º Lugar

The Nature Conservancy (TNC) é uma organização global de conservação ambiental dedicada à proteção em grande escala das terras e água das quais a vida depende. Guiada pela ciência, a TNC cria soluções inovadoras e práticas para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Trabalhando em 72 países, a organização utiliza uma abordagem colaborativa, que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros parceiros. No Brasil, onde atua há 30 anos, a TNC promove iniciativas nos principais biomas, com o objetivo de compatibilizar o desenvolvimento econômico e social dessas regiões com a conservação dos ecossistemas naturais. O trabalho da TNC concentra-se em ações ligadas à Agropecuária Sustentável, à Segurança Hídrica e à Infraestrutura Inteligente, além de Restauração Ecológica e Terras Indígenas. Saiba mais sobre a TNC em www.tnc.org.br.

