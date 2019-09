Democratas aprovam investigação arriscada

Os democratas americanos deram novo passo ontem em suas investigações contra o presidente Donald Trump, integrando-as oficialmente no contexto de um processo de impeachment, embora o partido de oposição continue dividido sobre o tema. O poderoso Comitê Judicial da Câmara de Representantes, nas mãos dos democratas, formalizou a abertura de investigação para determinar se será iniciado um procedimento de destituição contra o presidente.





Essa iniciativa ainda está em uma etapa preliminar e longe de virar um processo de impeachment, mas permitirá aos congressistas exigir mais documentos e audiências à Casa Branca. Essa resolução “representa o passo necessário em nossa investigação por corrupção, obstaculização (à Justiça) e abuso de poder”, declarou o presidente do comitê, Jerry Nadler.





Nos Estados Unidos, a Câmara baixa pode votar para acusar o presidente por certos delitos. O Senado deve julgá-lo depois, o que pode resultar em uma absolvição ou destituição. Tudo começa com uma investigação do Comitê Judicial, que determina os delitos.





A investigação parlamentar se concentrará em quatro temas. Primeiro, em abordar a pressão exercida por Trump sobre as investigações da suposta ingerência russa na campanha presidencial de 2016, para determinar se é culpado de obstruir a justiça.





Depois, virão sob análise as promessas feitas por Trump aos membros de sua equipe de campanha, os quais teria encorajado a protegê-lo. Também os possíveis conflitos de interesse relacionados aos hotéis e propriedades de Trump desde que chegou à Casa Branca, deverão ser motivos de acusação.





Finalmente, será investigado o pagamento de dinheiro para comprar o silêncio de supostas antigas amantes do magnata durante a campanha de 2016, o que poderia supor uma violação das leis de financiamento de campanhas. “A conduta sob investigação é uma ameaça para nossa democracia e temos a obrigação de responder a essa ameaça”, declarou Nadler.





Ainda que a Câmara recomende dar sequência às acusações em um processo de impeachment, é improvável que o Senado, liderado pelos republicanos, o condene ou autorize sua remoção do cargo. O presidente da Comissão de Justiça, deputado Jerrold Nadler, disse que avançarão as audiências pelo impeachment nos próximos meses, apoiadas por parlamentares que querem o avanço do processo.