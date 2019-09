Trump diz que Irã 'quer um encontro' com EUA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que o Irã deseja um encontro com os Estados Unidos, alimentando ainda mais as especulações sobre uma possível reunião com seu colega iraniano, Hassan Rohani, à margem da Assembleia Geral da ONU, este mês, em Nova York.

"Posso dizer a vocês que o Irã quer um encontro", declarou o presidente americano nos jardins da Casa Branca.

Quando lhe perguntaram na quarta-feira sobre uma possível redução das sanções ao Irã, um passo que Teerã considera indispensável para um encontro entre Trump e Rohani, o presidente americano não refutou a ideia.

"Acho que o Irã tem um potencial enorme", declarou. "Esperamos poder conseguir um acordo (...) Acho que querem isso, nunca estiveram em uma posição semelhante", acrescentou, lembrando das "enormes dificuldades financeiras" da República Islâmica.