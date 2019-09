Petróleo fecha em baixa em Nova York e Londres

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, devido à ausência de novas reduções na produção dos países exportadores de da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou a 60,30 dólares em Londres, uma queda de 43 centavos em relação a quarta-feira.

Em Nova York, o barril de "light sweet" (WTI) para entrega em outubro fechou a 55,09 dólares, 66 centavos a menos que na véspera.

Os membros da Opep+, reunidos nesta quinta em Abu Dhabi, nos Emiratos Árabes Unidos, não anunciaram novos cortes na produção de petróleo.

"O mercado esperava uma posição mais agressiva do comitê ministerial da Opep, especialmente anúncios recentes do novo ministro de Energia saudita, mas não foi assim", disse John Kilduff, da consultoria Again Capital.